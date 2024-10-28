Президент Эстонии заявил о поддержке «будущего Грузии в ЕС»

Эстония выступает за «будущее в ЕС для Грузии», заявил президент прибалтийской республики Алар Карис 28 октября, комментируя телефонный разговор с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, сообщение опубликовано на официальной странице Кариса в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).