"Представились спецслужбами": как мошенники развели Долину на 200 млн

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев, Яндекс. Недвижимость Одна из самых известных певиц страны Лариса Долина стала жертвой мошенников, потеряла внушительную сумму денег и едва не осталась без квартиры.
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