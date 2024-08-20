Почти 90% продаваемых в России армянских коньяков оказались небезопасными, в половине образцов коньячный дистиллят подменяют неустановленным спиртом, сообщают ТАСС и "Ведомости" со ссылкой на исследование ассоциации "Антиконтрафакт".