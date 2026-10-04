Соединенные Штаты Америки: Полиция отреагировала на инцидент со стрельбой с участием офицера в районе 6000 S Eastern Avenue возле международного аэропорта Гарри Рид (LAS/KLAS) в Парадайзе, штат Невада, в вечерние часы 3 октября; вооруженный подозреваемый был убит.