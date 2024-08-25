Из-за дефицита специалистов с 1 августа для граждан РФ действует набор на бесплатное 6-месячное обучение IT-профессиям.
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Из-за дефицита специалистов с 1 августа для граждан РФ действует набор на бесплатное 6-месячное обучение IT-профессиям.