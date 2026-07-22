Педагог Богомолова-Чепко: ребёнок не должен заменять ИИ интеллектуальную работу

Сегодня опасность заключается не в самом искусственном интеллекте, а в том, что многие дети начинают воспринимать его как источник готовых ответов, рассказала в беседе с RT педагог Екатерина Богомолова-Чепко.
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