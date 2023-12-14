В Аргентине после инаугурации Хавьера Милея цены на бензин выросли вдвое

За последние несколько дней цены на бензин в Аргентине выросли сначала на 15%, а затем еще на 37%. Рост цен на бензин в Аргентине был отмечен за пару дней до инаугурации нового президента страны — Хавьера Милея.
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