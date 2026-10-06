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Цитрёны подорожали: C5 Aircross и C5 X в России теперь стоят от 4,1 млн рублей — что внутри?

В России цены на популярные модели Citroёn C5 Aircross и C5 X поднялись на 100 тысяч рублей — это примерно +2,3–2,5%.

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