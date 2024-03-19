Аппарат бизнес-омбудсмена в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за минувший год принял 568 обращений

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение Доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и предложений для включения в ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту РФ», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщила Уполномоченный в ХМАО-Югра Ирина Каск.