В Госдуме предложили провести в школах «Разговоры о важном» про схемы обмана детей мошенниками

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила Министерству просвещения провести для школьников специальное занятие в рамках "Разговоров о важном", посвященное противодействию мошенникам.
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