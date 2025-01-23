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В Госдуме предложили провести в школах «Разговоры о важном» про схемы обмана детей мошенниками

В Госдуме предложили провести в школах «Разговоры о важном» про схемы обмана детей мошенниками

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила Министерству просвещения провести для школьников специальное занятие в рамках "Разговоров о важном", посвященное противодействию мошенникам.

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