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Кабмин снял ограничения на вывоз дизеля, Трамп потребовал сменить власть на Украине: главное за сутки

Кабмин снял ограничения на вывоз дизеля, Трамп потребовал сменить власть на Украине: главное за сутки

Правительство РФ смягчило топливные ограничения после контакта президентов России и США, глава Белого дома Дональд Трамп потребовал сменить власть в Киеве, а российский лидер Владимир Путин поздравил аграриев с праздником.

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