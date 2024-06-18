Трасса Симферополь – Джанкой перешла в федеральную собственность

В оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» принят участок автомобильной дороги Симферополь – Джанкой протяжённостью 118 км, который стал частью федеральной трассы Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
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