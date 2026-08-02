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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Возвращаете Гусева и срочно, «Динамо»!» Губерниев про 1:2 с «Балтикой»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал «Динамо» вернуть Ролана Гусева на пост тренера. Накануне бело-голубые под руководством Сандро Шварца уступили «Балтике» (1:2) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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