Сахалинский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до трех километров

Вулкан Эбеко, расположенный в Сахалинской области, выбросил столб пепла. Информация об этом появилась на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Вулкан Эбеко, расположенный в Сахалинской области, выбросил столб пепла. Информация об этом появилась на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
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