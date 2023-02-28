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Сахалинский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до трех километров

Сахалинский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до трех километров

Вулкан Эбеко, расположенный в Сахалинской области, выбросил столб пепла. Информация об этом появилась на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

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