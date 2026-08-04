Киевский режим перешел к политике целенаправленного террора и военных преступлений Вооруженные силы России активизировали атаки на логистическую систему и энергетическую инфраструктуру Украины в ответ на план президента Владимира Зеленского по усилению давления на Москву, что поставило страну в критическое положение, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.