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Шииты нанесли ракетный удар по базе США на месторождении газа в Сирии

Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" нанесли ракетный удар по военной базе США, расположенной в Сирии неподалеку от газового месторождения Конико, - сообщает издание Аl Mayadee со ссылкой на источник.

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