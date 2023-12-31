Шииты нанесли ракетный удар по базе США на месторождении газа в Сирии

Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" нанесли ракетный удар по военной базе США, расположенной в Сирии неподалеку от газового месторождения Конико, - сообщает издание Аl Mayadee со ссылкой на источник.
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