Двое крымчан арендовали несколько теплиц и выращивали там коноплю

По данным пресс-службы Прокуратуры Республики Крым, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, обвиняемых в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии