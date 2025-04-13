С 26 апреля в Петербурге начнут ходить скоростные катамараны «Колин»

Они будут курсировать по маршруту «Санкт-Петербург — Петергоф — Кронштадт» Скоростные катамараны «Котлин» начнут курсировать по маршруту «Санкт-Петербург — Петергоф — Кронштадт» с 26 апреля, рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.
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