С 26 апреля в Петербурге начнут ходить скоростные катамараны «Колин»

Они будут курсировать по маршруту «Санкт-Петербург — Петергоф — Кронштадт» Скоростные катамараны «Котлин» начнут курсировать по маршруту «Санкт-Петербург — Петергоф — Кронштадт» с 26 апреля, рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.