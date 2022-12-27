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Медведев предсказал на 2023 год распад ЕС и захват Польшей части Украины

Медведев предсказал на 2023 год распад ЕС и захват Польшей части Украины

Медведев опубликовал «футуристический прогноз» на 2023 год.фото: kremlin.ru--> Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал «футуристический прогноз» на 2023 год, в котором, среди прочего, предсказал гражданскую войну в США.

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