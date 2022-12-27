Медведев предсказал на 2023 год распад ЕС и захват Польшей части Украины

Медведев опубликовал «футуристический прогноз» на 2023 год.фото: kremlin.ru--> Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал «футуристический прогноз» на 2023 год, в котором, среди прочего, предсказал гражданскую войну в США.