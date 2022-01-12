Володин заявил, что снятие напряженности в мире зависит от США

Политик сравнил Вашингтон со слоном в посудной лавкеПредседатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что от действий США зависит снятие напряженности, возникшей сегодня в мире.
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