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Царьград

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Подполье сообщило об ударе по ВСУ в районе Сум у границы с Россией

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в районе Сум у границы с Россией

В Сумском районе зафиксирован прилет, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По данным подпольщиков, удар нанесли по группе украинских боевиков, которые "ковыляли от русской границы".

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