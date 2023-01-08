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Кириенко: российские силы выполнят поставленные Путиным задачи спецоперации на Украине, «победа обязательно будет»

Кириенко: российские силы выполнят поставленные Путиным задачи спецоперации на Украине, «победа обязательно будет»

Российские силы выполнят поставленные главой государства Владимиром Путиным задачи специальной военной операции (СВО) на Украине, «победа обязательно будет».

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