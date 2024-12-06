Министр объяснил, почему на Алтае почти в два раза подорожало жилье за четыре года

Это не только результат "перегрева рынка", но и следствие вынужденной работы застройщиков по новым правилам В Алтайском крае с 2020 года произошло трехкратное увеличение финансирования строительной отрасли.
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