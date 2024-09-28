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Израиль заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

Израиль заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

По информации, израильские ВВС провели атаку на штаб-квартиру движения, расположенную под жилым зданием в Бейруте, основываясь на точных разведывательных данных, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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