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Иркутск Сегодня

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1 сентября в Иркутской области будет действовать «сухой закон»

В Иркутской области 1 сентября введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение действует с 08:00 до 23:00 часов в связи с празднованием Дня знаний, сообщили в областном правительстве.

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