Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Турки о предложении Нуланд вернуться в «семью F-35»: «Базар уже закончился, гони своего осла в Техас»

Соединенные Штаты будут рады принять Турцию в «семью F-35», если стороны смогут решить вопрос с российскими комплексами ПВО С-400, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, прибывшая в Анкару 28 января.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Надо было с печеньками к туркам ехать, а лучше с пряниками. 😂
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18 час.
Дина Скребец
Это их выбор.
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17 час.
Александр Пятнистый
За турок, скорее всего, заступится Иран и МЫ. Амеры просчитывают такой вариант и их он не устраивает. Им надо турок к себе &quot;нежно прижатЬ&quot;, а гордые янычары этого не желают
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1 час.

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