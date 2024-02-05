Турки о предложении Нуланд вернуться в «семью F-35»: «Базар уже закончился, гони своего осла в Техас»

Соединенные Штаты будут рады принять Турцию в «семью F-35», если стороны смогут решить вопрос с российскими комплексами ПВО С-400, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, прибывшая в Анкару 28 января.
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