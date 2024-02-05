Турки о предложении Нуланд вернуться в «семью F-35»: «Базар уже закончился, гони своего осла в Техас»

Надо было с печеньками к туркам ехать, а лучше с пряниками. 😂

Александр Пятнистый

За турок, скорее всего, заступится Иран и МЫ. Амеры просчитывают такой вариант и их он не устраивает. Им надо турок к себе "нежно прижатЬ", а гордые янычары этого не желают