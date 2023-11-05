Модный лук: самый доступный овощ остается незаменимым ингредиентом

В современной кулинарии лук прочно занимает позицию базового ингредиента для классических рецептов. Помимо хорошо знакомых репчатого, ялтинского красного и молодого зеленого лука, в нашем кулинарном арсенале за последние 30 лет обосновались порей, шалот, сибулет и даже экзотический анзур.
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