Модный лук: самый доступный овощ остается незаменимым ингредиентом

В современной кулинарии лук прочно занимает позицию базового ингредиента для классических рецептов. Помимо хорошо знакомых репчатого, ялтинского красного и молодого зеленого лука, в нашем кулинарном арсенале за последние 30 лет обосновались порей, шалот, сибулет и даже экзотический анзур.