Курская область расширит льготы ветеранам СВО

Ветераны предложили включить медали Нестерова и Жукова в перечень наград для бесплатного получения земельных участков, а также выплачивать по 200 тысяч рублей участникам СВО, отказавшимся от земли.
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