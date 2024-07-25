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62ИНФО | Новости Рязани

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Ряжский пенсионер скончался в аварии с жителем Москвы

Ряжский пенсионер скончался в аварии с жителем Москвы

ДТП произошло около 08:20 на 295-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. По версии полиции, 73-летний житель Ряжского района на ВАЗ-2109 врезался в иномарку Kia Ceed под управлением 25-летнего москвича.

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