Ряжский пенсионер скончался в аварии с жителем Москвы

ДТП произошло около 08:20 на 295-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. По версии полиции, 73-летний житель Ряжского района на ВАЗ-2109 врезался в иномарку Kia Ceed под управлением 25-летнего москвича.