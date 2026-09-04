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Газета.ру

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ФСБ РФ: двух жителей Костромской области арестовали за сотрудничество с Киевом

ФСБ РФ: двух жителей Костромской области арестовали за сотрудничество с Киевом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух жителей Костромской области, передававших Украине сведения об участниках специальной военной операции (СВО) и хранивших дома оружие.

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