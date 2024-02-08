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В Запорожской области появится центр патриотического воспитания молодежи "Воин"

В Запорожской области появится центр патриотического воспитания молодежи "Воин"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ознакомился с планом строительно-монтажных работ центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", который откроется на базе детского оздоровительного лагеря "Искра" в Запорожской области, сообщает Telegram-канал администрации региона.

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