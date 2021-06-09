В Иркутске полицейские рассказали школьникам об истории возникновения паспорта

Сотрудники отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» познакомили школьников с историей паспортной системы России, рассказали о значимости основного документа и необходимости бережного отношения к нему.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх