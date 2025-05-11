Компании Tesla запретили использовать название Robotaxi: в чем причина?

Компания Tesla испытывает новые трудности в защите своих брендов. Американское патентное бюро (USPTO) отклонило регистрацию названия Robotaxi, указав на его общность, поскольку этот термин уже используют другие фирмы для схожих услуг.
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