Введены скидки на билеты на поезда дальнего следования для несовершеннолетних

Скидка в 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет введена в России. Исключение составляют поездки на скоростных поездах, сообщается в правительства РФ, опубликованном на официальном сайте правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии