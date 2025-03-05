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Введены скидки на билеты на поезда дальнего следования для несовершеннолетних

Введены скидки на билеты на поезда дальнего следования для несовершеннолетних

Скидка в 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет введена в России. Исключение составляют поездки на скоростных поездах, сообщается в правительства РФ, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

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