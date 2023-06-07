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Вода после ЧП на Каховской ГЭС начала активно прибывать в Голую Пристань

Вода после ЧП на Каховской ГЭС начала активно прибывать в Голую Пристань

Пик наводнения после уничтожения плотины Каховской ГЭС смещается от Алешек к Голой Пристани. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

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