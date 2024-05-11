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Не случайные люди в «Питеравто» сидят и, наверняка, постараются замять скандал с трагедией на Мойке

Не случайные люди в «Питеравто» сидят и, наверняка, постараются замять скандал с трагедией на Мойке

Питерская трагедия на Мойке: кто виноват – водитель-мигрант или блатной работодатель? После трагедии с автобусом в Петербурге депутат Андрей Миронов призвал запретить мигрантам работать в общественном транспорте и в других сферах.

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