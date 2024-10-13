Главу СБУ Малюка* заочно обвинили в подрыве Крымского моста

РИА Новости/Константин Михальчевский Российские следователи заочно предъявили главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку* обвинения в организации теракта по делу о подрыве Крымского моста в июле 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии