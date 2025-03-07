О чем говорить с прокачанным энофилом, если не разбираешься в теме? Винный Small Talk по сценарию «тело, кислотность, танины, букет» в устах неофита, который без чувства смущения сопоставляет вкус лягушачьих лапок со вкусом курицы, рискует стать банальным, пустым и занудным.