Плавучая станция «Арктик СПГ 2» может принять матч «Динамо» Киров – 2Drots. Недавно ее посетил Путин

Первым об этом сообщил президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров. «2D и кировское «Динамо» предположительно сыграют не в Мурманске, а на большой, огромной, плавучей станции СПГ 2 в Белокаменке.