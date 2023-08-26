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Плавучая станция «Арктик СПГ 2» может принять матч «Динамо» Киров – 2Drots. Недавно ее посетил Путин

Первым об этом сообщил президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров. «2D и кировское «Динамо» предположительно сыграют не в Мурманске, а на большой, огромной, плавучей станции СПГ 2 в Белокаменке.

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