❗️ В Севастополе обломок от сбитой ATACMS и суббоеприпасы будут уничтожать на месте падения Взрывоопасные предметы упали на проспекте Генерала Острякова, напомнил губернатор города Михаил Развожаев.
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❗️ В Севастополе обломок от сбитой ATACMS и суббоеприпасы будут уничтожать на месте падения Взрывоопасные предметы упали на проспекте Генерала Острякова, напомнил губернатор города Михаил Развожаев.