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Регионы России

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Эксперт предупредил о рисках использования сложных паролей для защиты аккаунтов

Эксперт предупредил о рисках использования сложных паролей для защиты аккаунтов

Использование сложных паролей не всегда обеспечивает надёжную защиту аккаунтов от взлома, предупредил IT-эксперт Денис Синюков, специалист в области корпоративных IT-систем и автоматизации бизнес-процессов.

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