Богдан Хоссу: 460 румынских компаний могут обанкротиться

Около 460 румынских компаний могут обанкротиться из-за блокировки завода Petrotel "Лукойл" в Плоешти.
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