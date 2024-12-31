Украинский дрон пытался атаковать один из российских полигонов

Меняйло: над полигоном Шалхи в Северной Осетии сбили беспилотник ВСУ Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над полигоном Шалхи утром 31 декабря, заявил в Telegram-канале губернатор Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
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