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Онколог Каприн предупредил о рисках развития рака из-за курения

Онколог Каприн предупредил о рисках развития рака из-за курения

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн предупредил в беседе с РИА «Новости», что курение может привести к развитию злокачественных опухолей не только в легких, но и в других органах.

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