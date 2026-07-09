Онколог Каприн предупредил о рисках развития рака из-за курения

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн предупредил в беседе с РИА «Новости», что курение может привести к развитию злокачественных опухолей не только в легких, но и в других органах.
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