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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова о Fan ID: «Люди говорят: «Зачем Fan ID, если и так хорошо?» Так, может, и стало хорошо, потому что он есть. Переживают за данные, хотя все в Госуслугах есть»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала введение Fan ID на матчах Фонбет Кубка России. Сегодня Иван Карпов сообщил , что паспорт болельщика введут в Кубке России с 1 октября.

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