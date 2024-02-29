«Зачеркнул себя полностью»: Кашпировский горько пожалел о переезде в Штаты

Легендарный психотерапевт потерял всё, что у него было. Анатолий Кашпировский Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look PressАнатолий Кашпировский впервые за несколько лет рассказал о переменах в своей жизни.
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