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В США заявили, что откладывание членства Киева в НАТО вызовет смех в Москве

Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут смех в Москве, если предложат властям России вместо урегулирования конфликта на Украине отложить членство Киева в НАТО сроком на 20 лет, заявил в беседе с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.

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Комментарии
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Eduard
Смешно,то что кто-то позволит Украине тамбыть,а янки думают на Украине баз сделать.Смеетесь что ли?
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18 час.
Eduard
А что НАТО это бар или ресторан,что бы туда торопиться? Это международная банда!
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18 час.

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