В США заявили, что откладывание членства Киева в НАТО вызовет смех в Москве

Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут смех в Москве, если предложат властям России вместо урегулирования конфликта на Украине отложить членство Киева в НАТО сроком на 20 лет, заявил в беседе с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии