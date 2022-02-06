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Дело до вторжения на Украину 100?000 солдат не дойдет — немецкий дипломат

Дело до вторжения на Украину 100?000 солдат не дойдет — немецкий дипломат

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил сомнение, что произойдет вторжение 100&#8239;000 российских солдат на Украину, о чем заявил 5 февраля в интервью немецкому журналу European Security & Technology (ESuT).

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