Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20, несмотря на ордер МУС

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его российский коллега Владимир Путин получит приглашение саммит G20, который пройдет в этой стране в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда.
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