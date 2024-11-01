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  • саша пупкин
    Ну карасев знает чо говорит))) Темнейший же ему полюбому докладывает.Путин готов воору...
  • Любовь Кузьмина
    Вообще то не так надо поступить!Поступать необходимо так, как поступают западные страны.Самое насущное для России сей...Путин готов воору...
  • Регина Толстоброва
    Правильное решение Президента. так и надо бы поступить.Путин готов воору...

Портников: Без НАТО Киев войдет в состав Российской Федерации

Портников: Без НАТО Киев войдет в состав Российской Федерации

Если Украина не вступит в НАТО, рано или поздно так или иначе она окажется в составе России. Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Пидорас он и в Африке пЯдераст, ну а в к(х)уеве их большинство...
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