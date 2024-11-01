Если Украина не вступит в НАТО, рано или поздно так или иначе она окажется в составе России. Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».